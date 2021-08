Auf dem Mond könnte es Wasser auch außerhalb der Krater an den kalten Polen geben. Eine Nasa-Studie erklärt jetzt, wie das Wasser auch auf der der Sonne zugewandten Seite bestehen kann. Bisher gingen Wissenschaftler:innen davon aus, dass Wasser auf dem Mond vor allem an den kalten Polen zu finden ist - in Kratern, die immer im Schatten liegen. Den Berechnungen von Computermodellen zufolge dürfte Wasser, das der Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, schnell verdunsten. Aktuelle Beobachtungen zeigen aber, dass es Wasser auch auf der der Sonne zugewandten Mondseite gibt. Wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...