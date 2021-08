Die Bullen konnten die Marke von 1.800 Dollar verteidigen. Auch bei Silber gibt es wieder einen Hoffnungsschimmer und die Minenaktien senden zumindest ein leichtes Lebenszeichen. "Wir haben seit langem wieder ein Setup für die Bullen", sagt Markus Bußler. Jetzt müssen sich die Bullen aber auch zeigen und am Ball bleiben. Analystenkritik mit Blick auf die steigenden Kosten bei Minenunternehmen sei aber schlicht falsch und unangebracht. "Analysten oder auch Journalisten, die die steigenden Kosten bei vielen Goldproduzenten kritisieren, leben in einer Traumwelt", sagt Markus Bußler. Der höhere Goldpreis, die höheren Gewinne der Goldproduzenten haben Begehrlichkeiten geweckt bei den Gewerkschaften. Steigende Löhne sind die logische Folge. Dazu hat der Kampf um Fachkräfte begonnen. Vor allem gute Geologen sind gefragt und das sorgt ebenfalls für steigende Personalkosten. Dazu macht die Inflation auch vor den Rohstoffen nicht halt. Der Preis für Diesel hat angezogen und auch andere Rohstoffe, die bei Bau und der Erweiterung von Minen verwendet werden, sind teurer geworden. "In einem solchen Umfeld sind steigende Kosten eigentlich eine logische Folge." Schwierig bleibt es aktuell im Explorationssektor. Die Umsätze sind nicht mehr niedrig, sie sind schlicht und ergreifend nicht mehr vorhanden. "Das hat verschiedene Gründe", sagt Markus Bußler. Zum einen zeige dies ein komplettes Desinteresse seitens der Anleger an dem Sektor, zum anderen sei aber auch der Newsflow nach wie vor überschaubar. "Angesichts der zahlreichen Bohrprogramme hätte man sich sicherlich etwas spektakulärere Ergebnisse gewünscht, die etwas mehr Euphorie entfachen." Allerdings seien die Labore nach wie vor überlastet. Die Auswertungen würden sich nach wie vor in die Länge ziehen. Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal unter anderem um die Zahlen von Endeavour Mining und Yamana Gold sowie Franco-Nevada. Die Aktie zieht einsam ihre Kreise an der Spitze der Goldbranche. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube Gold Silber Edelmetalle