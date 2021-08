Am Freitag hatten wir die Idee zu "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" vorgestellt und innerhalb von nur drei Werktagen haben wir sechs Gründungsmitglieder fixiert. In dieser Reihenfolge sagten zu: Palfinger, VIG (wir berichteten) und dann Immofinanz, Kostad (der avisierte Börseneuling für Wien), Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Ein Einstieg weiterer Unternehmen wird jederzeit möglich sein, aber diese 6 sind mal die Gründungsmitglieder dieses Gemeinschaftspodcasts, der im August starten wird und dessen Inhalte auch eine Schwerpunktstrecke in unserer Nachhaltigkeitsnummer des Börse Social Magazine mit dem Erscheinungstermin Mitte September bilden werden. (Der Input von Christian Drastil für den ...

