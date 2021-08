DJ Uniper beschleunigt in Großbritannien seinen Kohleausstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper gibt bei seinem Kohleausstieg in Großbritannien Gas und legt einen Block des Kohlekraftwerks in Ratcliffe-on-Soar vorzeitig Ende September 2022 still. Das ist zwei Jahre vor dem von der britischen Regierung angekündigten Termin für den Kohleausstieg. Man nutze damit die Gelegenheit, den Ausstieg aus der Kohleverstromung im britischen Stromsystem nach Möglichkeit zu beschleunigen, teilte Uniper am Mittwochnachmittag mit. Die Stromerzeugung in den übrigen drei Blöcken des 2 Gigawatt-Kraftwerks soll spätestens Ende September 2024 vollständig enden, nachdem das Kraftwerk seine Verpflichtungen im Rahmen des britischen Kapazitätsmarktes erfüllt habe.

Das Kraftwerk Ratcliffe in Nottinghamshire hat in den vergangenen 50 Jahren laut Uniper etwa 4 Prozent des gesamten Stroms für das Vereinigte Königreich geliefert. Das Werk verfügt über vier Kohleblöcke mit einer Leistung von jeweils 500 MW und einer Gesamtleistung von 2.000 MW.

