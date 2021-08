Original-Research: asknet Solutions AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu asknet Solutions AG

Unternehmen: asknet Solutions AG

ISIN: DE000A2E3707



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 04.08.2021

Kursziel: EUR 35,30 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Pflichtverletzung eines ehemaligen Vorstands bestätigt

In einem Verfahren, das die Haftung eines ehemaligen Vorstandsmitglieds für die Übernahme finanzieller Belastungen gegenüber den norwegischen Steuerbehörden klären sollte, hat das Landgericht Karlsruhe zu Gunsten von asknet Solutions entschieden. Damit stellte das Gericht eine fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflichten des damaligen Vorstandes fest. Anlass des Verfahrens war, dass die damalige asknet AG im Jahr 2016 von den norwegischen Finanzbehörden für die Nichtabführung von Umsatzsteuern in den Jahren 2012 bis 2016 zu einer Steuernachzahlung inklusive Zinsen und Strafzahlungen sowie Rechts- und Beratungskosten verurteilt worden war, nachdem eine Änderung des norwegischen Steuerrechts aus dem Jahr 2011 im damaligen Compliance-System des Unternehmens nicht vollumfänglich erfasst worden war. Nun wurde das frühere Vorstandsmitglied (bzw. dessen D&O- Versicherung) vom Landgericht Karlsruhe zur Zahlung eines Betrags in Höhe von EUR 0,618 Mio. zuzüglich Zinsen an asknet Solutions verurteilt. Sollte gegen die Entscheidung des Gerichts keine Berufung eingelegt werden, hat das Urteil in diesem Jahr einen außerordentlichen Ertrag für die asknet Solutions AG zur Folge.



In diesem Fall würde sich das von uns für 2021e geschätzte Vorsteuerergebnis auf rund EUR 0,7 Mio. von bislang EUR -0,2 Mio. verbessern und unser Kursziel auf EUR 36,00 von bislang EUR 35,30 steigen. Bis zur endgültigen Bestätigung belassen wir unsere Schätzungen jedoch unverändert und bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel von EUR 35,30 je Aktie. Basis für unser Kursziel sind die vom Vorstand für das Jahr 2023e vorgestellten Erwartungen zu Umsatz und Rohertrag der drei Geschäftsfelder, bei deren Eintreten sich eine deutliche Unterbewertung der Aktie ergibt. Angesichts eines von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials im Base-Case-Szenario von 269,6% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der asknet Solutions AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22744.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

