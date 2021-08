Laut Gary Gensler, Chef der US-Börsenaufsicht SEC, müssen Kryptowährungen stärker reguliert werden. Sie würden in großem Stil für Betrügereien missbraucht. Davor müssten Anleger besser geschützt werden. Gary Gensler hat eine klare Meinung. Kryptowährungen seien im Prinzip zu begrüßen, müssten aber streng reguliert werden. In seiner Rede auf dem Aspen Security Forum, einer jährlichen dreitägigen Konferenz in der Stadt Aspen im US-Bundesstaat Colorado, betonte Gensler die positiven Aspekte von Kryptowährungen. Sie seien "ein Katalysator für Veränderungen im Finanzsektor" und könnten das auch ...

