Das Unternehmen für digitale Identitäten im Gesundheitswesen und mehr bringt Imprivata GroundControl mit Enterprise Password AutoFill auf den Markt. Damit wird der Zugriff auf ältere und moderne Healthcare- und Business-iOS-Anwendungen deutlich optimiert. Gleichzeitig werden personalisierte Geräteerlebnisse in Umgebungen mit gemeinsamer Nutzung ermöglicht.

Unternehmen können damit das volle Potenzial gemeinsam genutzter Mobilgeräte ausschöpfen, da der manuelle und oft repetitive Prozess des App-Zugriffs, der in der Regel 30 oder mehr Tastenanschläge umfasst und 15 Sekunden dauert, entfällt, bzw. auf nur zwei Tastenanschläge und weniger als eine Sekunde reduziert wird.

Die Lösung basiert auf Zugriffsmanagement, digitaler Identität und automatisierten Bereitstellungstechnologien von Imprivata und bietet eine automatisierte Gerätebereitstellung, sicheres Auschecken von Geräten und schnellen, sicheren Zugriff für Benutzer von gemeinsam genutzten iPhones mit zwei-Faktor-Authentifizierung beim Auschecken.



LEXINGTON, Massachusetts, Aug. 04, 2021, das Unternehmen für digitale Identitäten im Gesundheitswesen und mehr, hat heute die Einführung seiner Enterprise Password AutoFill-Funktion bekannt gegeben, der ersten und einzigen Identity and Access Management (IAM)-Lösung, die einen schnellen Zugriff auf ältere und moderne iOS-Anwendungen im Gesundheitswesen und in Unternehmen auf gemeinsam genutzten Geräten ermöglicht. Die Lösung basiert auf dem Zugriffsmanagement und digitalen Identitätstechnologien von Imprivata sowie Imprivata GroundControl und unterstützt personalisierte Geräteerlebnisse, ohne dass eine manuelle Authentifizierung erforderlich ist. Dies erhöht gleichzeitig die Effizienz und die Sicherheit.

Da lange Benutzernamen und komplexe Passwörter mittlerweile die Norm sind, erfordert der Zugriff auf eine Anwendung oft umfangreiche manuelle Interaktion für Ärzte, die in kritischen medizinischen Versorgungssituationen wenig Zeit haben. Um diese Herausforderungen zu meistern, optimiert Imprivata GroundControl das Benutzererlebnis so, dass die Anzahl der erforderlichen Tippbewegungen zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts von über 30 Tippbewegungen auf zwei reduziert werden. Durch ein schnelles und bequemes Antippen des Dienstausweises beim Auschecken des Geräts können Benutzer ihre Anmeldedaten auf mobile Geräte und Anwendungen übertragen und so eine sichere, überprüfbare Nachverfolgung von Zugriffen ermöglichen.

Laut dem IDC Technology Spotlight The Value of a Digital Identity Strategy in Healthcareist die digitale Identität inzwischen die neue Steuerungsebene für das Gesundheitswesen und CISOs, CIOs und andere IT-Experten im Gesundheitswesen geworden und muss daher intelligent verwaltet werden. Da Risiken und die Komplexität immer weiter zunehmen, kann eine solide Strategie zur digitalen Identität IT-Experten im Gesundheitswesen mit Lösungen unterstützen, die ein strategisches Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Effizienz schaffen.

Imprivata GroundControl bietet automatisierte Gerätebereitstellung, sicheres Auschecken von Geräten und schnellen, sicheren Zugriff für Benutzer. Mit der Enterprise Password AutoFill-Funktion können Benutzer jetzt von folgenden Vorteilen profitieren:

Benutzerfreundlichkeit und deutliche Zeitersparnis: Anstatt lange Benutzernamen und Passwörter für den Zugriff auf mobile Apps einzutippen, können Ärzte einfach die App starten, ihre Anmeldedaten auswählen und sich anmelden. In einem gut konfigurierten System kann dadurch die Zugriffszeit von 15 Sekunden auf weniger als eine reduziert werden.

Anstatt lange Benutzernamen und Passwörter für den Zugriff auf mobile Apps einzutippen, können Ärzte einfach die App starten, ihre Anmeldedaten auswählen und sich anmelden. In einem gut konfigurierten System kann dadurch die Zugriffszeit von 15 Sekunden auf weniger als eine reduziert werden. Höhere Sicherheit: Mit der Enterprise Password AutoFill-Funktion können Kunden komplexere Passwörter verwenden, ohne die Mitarbeiter zu belasten. Dies ist durch das Risiko von Cyberangriffen, das strenge Sicherheitsanforderungen erforderlich macht, ein strategischer Imperativ. Die Lösung führt auf gemeinsam genutzten Geräten auch beim Auschecken des Geräts die zwei-Faktor-Authentifizierung durch.

Weniger Helpdesk-Tickets: Durch den optimierten Zugriff auf mobile Anwendungen kann dieser Workflow Eingriffe der IT reduzieren, da die Risiken, die häufig mit manueller Authentifizierung verbunden sind, beseitigt werden.



"Benutzer, die einen schnellen Zugriff auf iOS-Geräte benötigen, haben sich eine Funktion gewünscht, die wertvolle Zeit spart und Passwort-Stress vermeidet", so Gus Malezis, CEO bei Imprivata. "Dies ist die einzige Lösung, mit der Kunden das volle Potenzial gemeinsam genutzter iOS-Geräte ausschöpfen können, da sie effiziente und sichere klinische Arbeitsabläufe gewährleistet, die absolut reibungslos laufen."

Imprivata GroundControl mit Enterprise Password AutoFill ist jetzt erhältlich. Wenn Sie eine Demoversion anfordern oder mehr über die mobilen IAM- und Bereitstellungslösungen von Imprivata erfahren möchten, klicken Sie hier: imprivata.com/mobile .

Über Imprivata

Imprivata, das Unternehmen für digitale Identitäten im Gesundheitswesen und mehr, bietet Lösungen für das Identitäts-, Authentifizierungs- und Zugriffsmanagement unter Berücksichtigung der einzigartigen Arbeitsabläufe, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen im Gesundheitswesen. Imprivata verbessert die Sicherheit im Gesundheitswesen durch den Aufbau von Vertrauen zwischen Menschen, Technik und Informationen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.imprivata.com/.

