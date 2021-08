Aufgrund von Sicherheitsbedenken benötigen die UK-Behörden mehr Zeit. In China wurde der ARM/Nvidia-Deal noch gar nicht formal betrachtet. Als Nvidia und ARM-Besitzer Softbank am 14. September 2020 ein definitives Abkommen über 40 Milliarden US-Dollar geschlossen haben, hieß es noch, die Übernahme von ARM soll in weniger als 18 Monaten erfolgen. Doch es zeigt sich, dass die weltweiten Behörden den Deal wie erwartet erst genauer prüfen wollen, was den Kaufabschluss verzögert. In Großbritannien hatte das Department for Digital, Cultur...

Den vollständigen Artikel lesen ...