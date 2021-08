Mit VICTORIAS SECRET & CO ist ein weiterer Börsenneuling zu beachten. Die bekannte Marke wurde vom Händler BATH & BODY WORKS separiert und startete gestern bei 52 $. Die Aktie wird mit ISIN US9264001028 und WKN A3CU0R identifiziert.



Heute vorbörslich um 61 $, nachdem diverse Kursziele in Umlauf gebracht wurden. Beispielsweise zielt Bank of America auf 75 $. Wells Fargo peilt für VSCO (NYSE-Kürzel) im Szenario sogar 100 $ an.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

