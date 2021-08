Am Vortag konnte der S&P 500 am 10er-EMA nach oben abprallen und der Aufwärtstrend ist im Tageschart klar intakt. Aber im Wochenchart ist der S&P 500 an der oberen Begrenzung eines 10 Jahre alten Trendkanals angekommen. Daher tut sich der Index aktuell mit einem weiteren Kursanstieg schwer. In den vergangenen 10 Jahren ist es dem Index nicht gelungen nach oben aus dem Trendkanal auszubrechen. Wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...