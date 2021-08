Nach dem verpatzten Börsengang vergangene Woche legt die Aktie den zweiten Handelstag in Folge kräftig zu. Neben prominenten Fürsprechern dürften es vor allem die Vielzahl an Retail-Investoren sein, die für steigende Kurse sorgt. Doch die Entwicklung ist nicht ungefährlich und erinnert erschreckend an die Kapriolen bei GameStop und Co.Bereits am Dienstag gewann die Aktie des Neo-Brokers 24 Prozent dazu und kletterte damit über den Ausgabepreis von 38 Dollar. Im frühen Handel am Mittwoch stieg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...