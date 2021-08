DJ Markit: US-Dienstleister wachsen im Juli schwächer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im Juli schwächer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank auf 59,9 von 64,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 59,8 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 59,8 ermittelt worden. Insgesamt hat sich auch das Wachstum der US-Wirtschaft im Juli verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 59,9 von 63,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Das Tempo des US-Wirtschaftswachstums hat sich im Juli abgekühlt, es bleibt aber nach den endgültigen PMI-Daten beeindruckend stark und deutet darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal wieder kräftig steigen wird", erklärte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Umfrage zeige allerdings erneut, dass die Kapazitäten durch einen Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften eingeschränkt werde, so dass der Inflationsdruck auch in den kommenden Monaten anhalten werde.

