Woods ARK Fintech Innovation (ARKF) Fonds meldete den Kauf weiterer Aktien Robinhood gehört zu den am stärksten gehandelten Aktien der heutigen Sitzung. Die Aktien der Handelsplattform stiegen um 65% auf rund 77,00 Dollar pro Aktie, da das Unternehmen anscheinend sein glanzloses Debüt an der Nasdaq in der vergangenen Woche wieder wettmacht. Die Aktie wurde mehrmals wegen der Volatilität gestoppt. Die Aufwärtsbewegung begann gestern, nachdem der ARK Innovation ETF der bekannten Investorin Cathie ...

