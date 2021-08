FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport nach Zahlen von 58 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Flughafenbetreibers seien von sich erholenden, aber gegenüber 2019 immer noch recht niedrigen Passagierzahlen sowie hohen positiven Einmaleffekten geprägt gewesen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Corona-Pandemie habe das Geschäft auch im zweiten Quartal stark beeinflusst. Der für Fraport wichtige Geschäftsreiseverkehr sowie das Interkontinentalgeschäft du?rften sich langsamer erholen als der innereuropäische Urlaubsreiseverkehr, der von der Öffnung der Märkte in der laufenden Sommersaison habe profitieren können./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 15:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 15:26 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

