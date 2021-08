Darum geht's im Video: Du hast inzwischen verstanden, in welchen Situationen Du Knock-out-Produkte einsetzen kannst und wie sie funktionieren? Dann wartet jetzt, in Teil 3 unserer Video-Reihe, der nächste Schritt auf Dich: Wir wagen uns nach der ganzen Theorie endlich an die Praxis und zeigen Dir, wie Du ganz einfach Knock-out-Zertifikate findest, die zu Deiner Marktmeinung passen! 00:00 ? Über 1,7 Millionen Produkte zur Auswahl? 02:20 ? Kostenloser Produkt-Finder für Knock-out's 03:00 ? Call oder Put? 04:04 ? Basiswert auswählen 05:29 ? Welcher Basispreis? 06:50 ? Den Hebel auswählen 09:55 ? Laufzeit bestimmen 12:18 ? Welcher Emittent? 14:34 ? Preis des Knock-out's beachten 19:13 ? Letzter Check beim Emittenten 20:38 ? Wie viel Geld investieren? 22:28 ? Hausaufgabe an euch! 23:20 ? Wie viel Geld zum Einstieg investieren? ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/