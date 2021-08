Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA68621E2042 OrganiMax Nutrient Corp. 04.08.2021 CA8283301007 OrganiMax Nutrient Corp. 05.08.2021 Tausch 1:1

US73943T1034 PQ Group Holdings Inc. 04.08.2021 US27923Q1094 PQ Group Holdings Inc. 05.08.2021 Tausch 1:1

CA5526971042 MDC Partners Inc. 04.08.2021 US85256A1097 Stagwell Inc. 05.08.2021 Tausch 1:1

KYG4923B1041 InvesTech Holdings Ltd. 04.08.2021 BMG492321127 InvesTech Holdings Ltd. 05.08.2021 Tausch 1:1

CA45250F1080 iMining Technologies Inc. 04.08.2021 CA45251C1041 iMining Technologies Inc. 05.08.2021 Tausch 1:1

US60879B1070 Hello Group Inc. 04.08.2021 US4234031049 Hello Group Inc. 05.08.2021 Tausch 1:1

US5017971046 Bath & Body Works Inc. 04.08.2021 US0708301041 Bath & Body Works Inc. 05.08.2021 Tausch 1:1

