4. August 2021 - Vancouver, BC - Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein bereits gemeldetes öffentliches "Bought-Deal"-Angebot (das "Emissionsangebot") abgeschlossen hat. Im Rahmen des Emissionsangebots gab das Unternehmen 19.167.050 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem Preis von $ 0,60 pro Aktie für einen gesamten Bruttoerlös für das Unternehmen in Höhe von ungefähr $ 11,5 Millionen aus; diese Summe schließt die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption ein.

Luke Alexander, der President und CEO von Newcore erklärte dazu wie folgt: "Wir sind hocherfreut, dass wir Franklin Templeton als einen Aktionär mit einem Anteil von 8 % an Newcore begrüßen können und dass diese Gesellschaft unsere Einschätzung über die umfassende Explorationschance teilt, die in unserem Goldprojekt Enchi vorhanden ist. Wir möchten auch unseren bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken. Wir freuen uns sehr, die bisherigen Erfolge bei der Weiterentwicklung von Enchi fortzuführen, zumal Newcore jetzt gut aufgestellt ist, um den Wert des Projekts durch Bohrungen weiter zu erschließen. Durch diese Finanzierung sind wir in der Lage, weitere Bohrungen mit einem Fokus auf Ressourcenerweiterung und Erkundungsbohrungen durchzuführen, um das mehrere Millionen Unzen umfassende Potenzial des Konzessionsgebiets zu definieren. Die Geschäftsleitung und das Board of Directors richten sich weiterhin stark an den Interessen der Aktionäre aus und halten nach der Finanzierung ca. 27 % am Unternehmen."

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die Exploration und die Entwicklung seines Goldprojekts Enchi im Südwesten von Ghana sowie als Betriebskapital und für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Im Rahmen des Emissionsangebots fungierte Cormark Securities Inc. als Lead Underwriter und Sole Bookrunner im Auftrag eines Emissionskonsortiums, dem unter anderem Stifel GMP, Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP angehörten (zusammen die "Underwriter"). Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten die Underwriter eine Barprovision von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Emissionsangebot, reduziert auf 4 % hinsichtlich der Verkäufe an Käufer auf der Liste des President, die einem Bruttoerlös in Höhe von $ 1 Million entsprechen.

Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Aktien wurden im Wege eines Prospektnachtrags (der "Prospektnachtrag") zum Basisprojekt des Unternehmens vom 9. März 2021 angeboten. Der Prospektnachtrag wurde in jeder der Provinzen und Territorien von Kanada mit Ausnahme von Québec eingereicht. Der Prospektnachtrag ist (zusammen mit dem entsprechenden Basisprospekt) über SEDAR unter der Adresse http://www.sedar.com abrufbar.

Bestimmte Directors und Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens (die "Insider") haben im Rahmen des Emissionsangebots insgesamt 396.669 Aktien erworben. Die Beteiligung der Insider am Emissionsangebot galt als "Transaktion mit einer nahe stehenden Person" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen ("MI 61-101"). Das Unternehmen war aufgrund der Paragrafen 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 von den Anforderungen zur Einholung einer formellen Bewertung oder einer Genehmigung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der Insiderbeteiligung am Emissionsangebot befreit.

Die im Rahmen des Emissionsangebots verkauften Aktien wurden bzw. werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") oder gemäß dem Wertpapiergesetz eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und werden weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder einer US-Person bzw. einer Person in den Vereinigten Staaten bzw. für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten, verkauft oder ausgehändigt; dies gilt mit Ausnahme bestimmter Transaktionen, die von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act und der entsprechenden Wertpapiergesetze von Bundesstaaten der Vereinigten Staaten befreit sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einem sonstigen Rechtssystem dar, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären. "Vereinigte Staaten" und "US-Person" werden im Sinne von Regulation S des U.S. Securities Act verwendet.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter.1 Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 27-%-Beteiligung am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano von Kinross. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2020 nach Angaben des World Gold Council

Im Namen des Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO und Director

