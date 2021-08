Nachdem Gestern NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) bereits mit den Quartalszahlen enttäuschte sollte Bloom Eenrgy (ISIN:US0937121079) - Quereinsteiger beim Wasserstoff und Veteran bei den Brennstoffzellentechnologien - Heute nach Handelsschluss USA mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Danach ist Morgen früh Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)"fällig". Und abschliessend am Freitag Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) mit den Quartalsergebnissen - endlich wieder in den vorgegebenen Fristen. Alle müssen "abliefern" - wenn "die" Wasserstoffs wieder an alte Kursniveaus anknüpfen wollen Hohe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...