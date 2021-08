DJ Veronika Bienert führt Finanzsparte von Siemens ab Oktober

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzsparte von Siemens wird ab Oktober von einer Frau geleitet. Die bisherige Finanzchefin Veronika Bienert werde als CEO von Siemens Financial Services (SFS) Nachfolger von Roland Chalons-Browne, wie der Konzern in München mitteilte. Ihr Nachfolger als CFO wird der Chef von Siemens Pensions, Andreas Rudolf. Die 48-jährige Managerin ist seit mehr als 25 Jahren bei Siemens in verschiedenen Führungspositionen tätig. Als Finanzchefin von SFS habe sie dessen Kompetenz für Finanzierungen und Risikomanagementkompetenz ausgebaut, sagte Konzernfinanzvorstand Ralf Thomas.Chalons-Browne bleibt bis Ende März 2022 CEO der Siemens Bank.

August 04, 2021 11:20 ET (15:20 GMT)

