Frankfurt (ots) - Der Zeitpuffer, den der Bund den Unternehmer:innen nun verschafft, dürfte zumindest bei einigen die Not etwas lindern. Allerdings muss der Bundestag - hoffentlich bald in einer Sondersitzung - erst noch zustimmen. Das lässt sich nicht umgehen. Was sich dagegen beschleunigen lässt, ist das Auszahlen der Soforthilfen, die allen Betroffenen versprochen wurden und werden. Vielen mangelt es seit drei Wochen am Allernötigsten, trotzdem ist das Geld immer noch nicht bei allen oder nur teilweise angekommen. Wie groß die Verzweiflung ist, bekam jüngst Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet im Hochwassergebiet zu spüren, als mehrere Anwohner:innen ihrem Ärger Luft machten. Dass in Not geratene Unternehmen vorerst nicht zum Insolvenzgericht gehen müssen, kann letztlich nur ein Schritt von vielen sein - unter denen eine Soforthilfe für alle, die ihren Namen verdient, Priorität haben muss.



