Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel fester beendet. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,77 Prozent auf 3.536,82 Punkte. In einer überwiegend positiven europäischen Börsenlandschaft wurden auch am heimischen Aktienmarkt Kursgewinne erzielt. Nur kurzfristig enttäuschten überraschend schwache US-Arbeitsmarktnachrichten und der ATX testet vorübergehend den negativen Bereich.In den Vereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...