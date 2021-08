EQS Group-News: Swiss Prime Anlagestiftung / Schlagwort(e): Ankauf/Halbjahresergebnis

Vielversprechendes Halbjahresresultat der Swiss Prime Anlagestiftung



04.08.2021 / 19:01



MEDIENMITTEILUNG Olten, 4. August 2021 «SPA Immobilien Schweiz» mit Rekordrendite von 3.28% im 1. Halbjahr

«SPA Living+ Europe» mit erster Transaktion und einer Anlagerendite von 4.40% Attraktive Transaktionen für die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz»

Die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» schliesst das 1. Halbjahr 2021 mit einer sehr erfreulichen Anlagerendite von 3.28% (H1 2020: 1.66%) ab. Dies ist die beste Halbjahresrendite seit Lancierung der Anlagegruppe. Die getätigten Transaktionen und Projektinvestitionen führten zu einer Erhöhung des Verkehrswerts des Immobilienbestandes auf CHF 2 800.6 Mio. (CHF 2 311.2 Mio.). Infolge des aktiven Vermietungsmanagements reduzierte sich der Leerstand auf tiefe 3.34% (4.17%). Das Gesamtportfolio verzeichnet eine starke Aufwertung von netto CHF 33.8 Mio. aufgrund der positiven Entwicklungen bei den Neubauprojekten und den Vermarktungserfolgen. Im 1. Halbjahr 2021 hat die SPA Transaktionen in der Höhe von CHF 118 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Vier Objekte wurden ins Portfolio der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» übertragen: das traditionsreiche Alterszentrum Viktoria in Bern, fünf Mehrfamilienhäuser in Schüpfheim, ein gemischtes Bestandsobjekt an erstklassiger Lage in Wollerau sowie ein Neubauprojekt im Bereich Senior Living am Neuenburgersee. «SPA Living+ Europe» mit Rendite über 4%

Für die Ende 2020 neu lancierte Anlagegruppe «SPA Living+ Europe» konnte eine erste Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden. Die Akquisition umfasst fünf Alters- und Pflegeimmobilien in Deutschland mit insgesamt 254 Apartments und 204 Pflegebetten im Bereich betreutes Wohnen. Der Marktwert des Portfolios beläuft sich auf EUR 43.6 Millionen. Aus der Transaktion resultiert eine hohe Anlagerendite von 4.40%. Das Portfolio der Anlagegruppe «SPA Living+ Europe» soll im Verlauf des Jahres weiter ausgebaut und diversifiziert werden. Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» und Zeichnungsmöglichkeit «SPA Living+ Europe»

Für die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» wird vom 1. September bis 15. Oktober 2021 eine weitere Emission durchgeführt - Details dazu werden in Kürze mitgeteilt. Die Anlagegruppe «SPA Living+ Europe» ist unverändert offen für Zeichnungen und neue Capital Commitments können jederzeit eingereicht werden. Medienmitteilung (PDF)

Quartalsbericht Q2 2021 «SPA Immobilien Schweiz» (PDF)

Halbjahresbericht H1 2021 «SPA Living+ Europe» (PDF) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Marcel Hug

Geschäftsführer

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 19

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Raffaele Cannistrà

Investor Relations

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 82

raffaele.cannistra@sps.swiss Über die Swiss Prime Anlagestiftung

Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie.

Ende der Medienmitteilungen