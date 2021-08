Köln (ots) - Die Innenstadt von Bad Münstereifel wurde durchs Hochwasser komplett zerstört. Nun gibt es aber eine gute Nachricht: Das Outlet in der City, das bisher jährlich gut 2,5 Millionen Kunden anlockte, soll wieder aufgebaut werden, berichten "Kölner Anzeiger" und Kölnische Rundschau" in ihren Donnnerstagausgaben. Es ist das Zusammenspiel zwischen Moderne und Historie, zwischen Outlet-Marken und ortsansässigen Händlern und Gastronomen, das die Menschen nach Bad Münstereifel lockte. Matthias Dürr, Leitung Retail und Marketing des City-Outlets, sagte den Zeitungen: "Stand jetzt wollen alle Marken wieder zurück in die Geschäfte." Damit folgt er dem Credo, das Outlet-Investor Marc Brucherseifer ausgegeben hatte: "Wir bauen wieder auf." Ende 2021, Anfang 2022 sollen die Geschäfte wieder so hergerichtet sein, dass die Marken mit dem Innenausbau loslegen können.



