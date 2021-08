Die Blockchain-Technologie könnte die Finanzierung von Immobilienprojekten zukünftig entscheidend prägen. Transparente Angebote, beschleunigte Prozesse und schnellere Transaktionen gehen mit der neuen Technologie einher. Und kostengünstiger wird es auch noch. Von Martin Cichowski, Head of Product and Technology bei Linus Digital FinanceDie Digitalisierung verändert unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften. Auch in der Immobilienfinanzierung hat sie bereits Spuren hinterlassen. Kauf- und Verkaufsangebote ...

