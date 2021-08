Konjunkturdaten zeigten am Mittwoch Licht und Schatten. Enttäuschende Jobdaten standen eine überraschende Stimmungsaufhellung im Dienstleistungssektor der USA gegenüber. Der Dow Jones blieb in diesem Marktumfeld ohne klaren Trend und verlor zum Handelsschluss am Mittwoch 0,92 Prozent auf 34.793 Punkte. Während die heutigen Konjunkturdaten dem Gesamtmarkt keine klare Richtung vorgeben konnten, wird in dieser Woche insbesondere der Freitag spannend. Denn die Fed macht ihre geldpolitischen Entscheidungen ...

