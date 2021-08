Quanergy Systems, Inc., ein führender Anbieter von OPA-basierten Solid-State-LiDAR-Sensoren und intelligenten 3D-Lösungen für die Bereiche Automotive und IoT, stellte heute die erfolgreiche Fahrdemonstration seines S3 Series LiDAR vor, eines echten Solid-State-LiDAR-Sensors, der die branchenweit erste OPA-Technologie (Optical Phased Array) und einen skalierbaren CMOS-Silizium-Fertigungsprozess für eine kostengünstige Massenproduktion verwendet.

Quanergy Demonstrates the Industry First OPA-based Solid State LiDAR with 100 Meter Range (Photo: Business Wire)

Die Demonstration wurde in Zusammenarbeit mit Zero Electric Vehicle Inc. (ZEV) umgesetzt, einem innovativen Unternehmen für nachhaltige Energie, das Plattformen zur Elektrifizierung von Fuhrparks und Elektrofahrzeugen für Unternehmen anbietet, die ihre bestehenden Anlagen optimieren und gleichzeitig auf Elektrofahrzeuge umsteigen wollen.

Für diesen Test wurde eine Festkörper-LiDAR-Testplattform mit einem einzelnen Abtaststrahl auf ein Fahrzeug montiert, zusammen mit zusätzlichen Kameras, um die visuelle Beobachtung zu erleichtern. Das Testfahrzeug verfolgte ein Zielfahrzeug, das in hellem Sonnenlicht fuhr, in verschiedenen Entfernungen von kurzer Entfernung bis zu 100 Metern wobei die Sicherheit zu jeder Zeit gewährleistet war. Es wurde ein Ziel mit einer Reflektivität von 10 gewählt, um besonders schwer zu erfassende Objekte zu simulieren.

"Die auf CMOS basierende OPA-Technologie von Quanergy hat sich hinsichtlich ihrer Eignung für Langstreckenanwendungen im Automobil deutlich verbessert", sagt Jim Maury, President bei ZEV. "Wir sind der Überzeugung, dass die OPA-Technologie von Quanergy eine höchst zuverlässige und kostengünstige 3D-LiDAR-Lösung bietet, die für die Automobilindustrie von essenzieller Bedeutung ist."

Der LiDAR-Sensor der Serie S3 von Quanergy wurde konzipiert, um die höchsten Anforderungen der Automobilindustrie an die Objekterkennung und Vermeidung von Kollisionen zu erfüllen. Die einmalige elektronische Strahlsteuerung des Sensors ohne bewegliche Teile ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Die S3-Serie bietet eine MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Störungsfreie Zeit) von über 100.000 Stunden und zielt auf einen Preis von 500 USD für die Massenproduktion ab.

"Wir freuen uns sehr über die branchenweit erste Demonstration einer 100-Meter-Reichweite bei vollem Tageslicht mit der OPA-basierten Festkörpertechnologie von Quanergy", sagt Dr. Tianyue Yu, Co-Founder und Chief Development Officer von Quanergy. "Aktuell arbeitet unser Team an noch aggressiveren Leistungszielen, unter anderem an einer größeren Reichweite, einem verbesserten vertikalen Sichtfeld und einer höheren Datenrate. Bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten!"

Zusätzlich zur Weiterentwicklung der OPA-Technologie für Automobilanwendungen erweitert Quanergy schnell seine Reichweite und integriert Smart-LiDAR-Lösungen in viele IoT-Anwendungen. Neben der strategischen Partnerschaft mit Sensata zählen zu den jüngsten kommerziellen IoT-Einsätzen von Quanergy die folgenden:

Auswahl von PARIFEX als exklusiven Zulieferer von 3D-LiDAR mit langer Reichweite zur Geschwindigkeitserfassung und -überwachung auf Autobahnen in Frankreich

Erster "V2X Smart City"-Einsatz (Vehicle to Everything) in Korea

Übernahme durch Puxiang BioEnergy zur Optimierung von Recycling-Prozessen und zur Senkung der Umweltbelastung in China

Im Juni schloss Quanergy eine verbindliche Vereinbarung über den Zusammenschluss mit CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE: CCAC) ("CCAC"). Nach Abschluss der Transaktion wird das zusammengeführte Unternehmen den Namen Quanergy Systems, Inc. tragen und voraussichtlich an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol "QNGY" notiert sein. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems hat es sich zum Auftrag gemacht, leistungsstarke und erschwingliche Smart-LiDAR-Lösungen für Automobil- und IoT-Anwendungen zu entwickeln, um die Erlebnisse und die Sicherheit der Menschen zu verbessern. Quanergy hat den einzigen echten 100%-Solid-State-CMOS-LiDAR-Sensor entwickelt, der auf der Optical-Phased-Array-Technologie (OPA) basiert, um die Massenproduktion von kostengünstigen und höchst zuverlässigen 3D-LiDAR-Lösungen möglich zu machen. Unternehmen können dank der intelligenten LiDAR-Lösungen von Quanergy ihre Betriebsabläufe in einer Vielzahl von Bereichen wie der Industrieautomation, der physischen Sicherheit, Smart-City- und Smart-Space-Konzepten uvm. durch fortschrittliche 3D-Einsichten in Echtzeit optimieren. Mehr als 350 Kunden auf der ganzen Welt setzen die Lösungen von Quanergy ein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.quanergy.com.

Über ZEV

Zero Electric Vehicles INC. ("ZEV") ist ein Hersteller von Software-definierten Elektrofahrzeugen mit Sitz in Arizona. Der firmeneigene Herstellungsprozess von ZEV ermöglicht eine schnelle Entwicklung und Schulung von EV-Systemmodellen, um die Anforderungen neuer EV-Kunden zu erfüllen. Das umfangreiche Technologieportfolio von ZEV in den Bereichen angewandte Power-Management-Intelligenz und BEV-Thermalkontrolle erlaubt es, ein hochgradig skalierbares und konfigurierbares EV für kommerzielle und private Kunden zu entwickeln.

ZEV strebt die höchsten Standards für EVs der nächsten Generation an, indem es hochwertige und vertrauenswürdige Produkte für globale Kunden liefert. ZEV EV für alle. http://www.zeroevcorp.com/

