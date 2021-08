Nachdem die Kryptobörse Coinbase im April ihren US-Börsengang feierte, hat die Handelsplattform nun auch große Pläne zum Ausbau des Geschäfts in Deutschland. Eine Erlaubnis der BaFin unterstützt den Appbetreiber in seinem Unterfangen.? Coinbase-Aktie schwächelt nach starkem Börsendebüt? Erste BaFin-Lizenz für Kryptoverwahrgeschäft? Serviceangebot in Deutschland wird ausgebautCoinbase feiert starken US-BörsengangErst im April feierte die größte US-Kryptohandelsplattform Coinbase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...