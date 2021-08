Hamburg (ots) - Mit ihrem Song "Control" ist die junge Sängerin und Songwriterin Zoe Wees aus Hamburg international bekannt geworden, in diesem Jahr darf sich das Publikum beim Deutschen Radiopreis auf sie freuen. Dem Radio hat Zoe Wees viel zu verdanken: "Ohne das Radio wäre ich nicht da, wo ich jetzt gerade bin." Doch auch persönlich hat ihr das Medium insbesondere während des Lockdowns geholfen: "Es ist so perfekt, Radio zu haben. Es connected die Leute. Nicht, dass man sich sieht, aber man hört jemanden und fühlt sich dadurch nicht so alleine." Beim Deutschen Radiopreis spielt sie ein Medley aus "Control" und ihrem aktuellen Radiohit "Hold Me Like You Used To".Erste Nominierte und Laudator:innen stehen festAus den 437 Einreichungen dieses Jahres hat die Nominierungskommission des Grimme-Instituts drei Nominierte für jede Preiskategorie ausgewählt. Die Gewinner:innen werden im Rahmen der festlichen Gala am 2. September in Hamburg bekannt gegeben. Überreicht werden ihnen die Auszeichnungen von prominenten Laudator:innen.Nominiert für das Beste Informationsformat sind "Gong 96.3 sucht den Corona-Regel-Checker" (Radio Gong 96.3), "mal angenommen. Der tagesschau Zukunfts-Podcast" (Inforadio vom rbb) sowie "N-JOY Weltweit" (N-JOY vom NDR). Den Preis überreicht die Fernsehjournalistin Antonia Rados.Im Wettstreit um die Auszeichnung für den Besten Podcast stehen "Clanland" (Fritz vom rbb), "SWR1 Meilensteine - Alben, die Geschichte machten" (SWR1) und "Zurück zum Thema" (detektor.fm). Die Laudatio übernimmt Tarek Müller, Gründer von AboutYou.Eine Chance auf die Auszeichnung als Beste:r Moderator:in haben Marcus Fahn (BAYERN 1), Sümeyra Kaya (WDR COSMO) und Thomas Engelke (105'5 Spreeradio). Der Preis wird überreicht von Schauspieler Christoph Maria Herbst.In der Kategorie Beste Programmaktion konkurrieren "Das 94,3 rs2 Klimaschutzprogramm" (94,3 rs2), "Zusammen sind wir bunt - Anti-Rassismus-Woche bei TOGGO Radio" (TOGGO Radio) und "AlarmstufeRot" (bigFM). Comedian und Moderatorin Enissa Amani übernimmt hier die Laudatio.Auf die Auszeichnung als Beste:r Newcomer:in dürfen hoffen: Mona Ameziane von 1LIVE, Franz Johann von UNSERDING sowie Gloria Grünwald von egoFM. Der Preis wird überreicht von Moderator, Buchautor und Hundetrainer Martin Rütter.Die jeweils drei Finalist:innen in den Kategorien Beste Comedy, Beste Morgensendung, Beste Reportage, Bestes Interview und Beste Sendung werden in der kommenden Woche bekannt gegeben.Über den Deutschen RadiopreisDie Verleihung des Deutschen Radiopreises am 2. September wird im Radio, per Livestream im Internet und im Fernsehen übertragen*. Barbara Schöneberger moderiert die Gala und Thorsten Schorn kommentiert für die Radiosender.Seit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Die Auszeichnung wird im Rahmen einer Gala jährlich in Hamburg verliehen. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Webseite www.deutscher-radiopreis.de.*Ausstrahlende Programme/Plattformen werden zeitnah bekannt gegeben.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78753/4986127