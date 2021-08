DJ Siemens hebt zum dritten Mal Prognose an

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens korrigiert zum dritten Mal im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 die Prognose nach oben. Unerwartet starke Zahlen für das Frühjahrsquartal machen den Technologiekonzern noch optimistischer. Erwartet wird nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 11 bis 12 Prozent (zuvor: 9 bis 11 Prozent) und ein Überschuss zwischen 6,1 und 6,4 (5,7 bis 6,2) Milliarden Euro inklusive aller Effekte im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian.

Gegenüber dem coronabedingt schwachen Vorjahresquartal verzeichnete Siemens im dritten Quartal (per Ende Juni) zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz (vergleichbar plus 21 Prozent) und Auftragseingang (plus 44 Prozent).

Der bereinigte operative Gewinn (EBITA) kletterte um 500 Millionen auf 2,3 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenerwartung von 2,1 Milliarden Euro. Mit Ausnahme der Fabrikautomatisierung, die im Vorjahr von einem Sondereffekt profitiert hatte, trugen alle Geschäftsfelder zu dem Wachstum bei. In der Medizintechnik sorgten wie bereits bekannt Covid-19-Antigentests für eine Sonderkonjunktur. Der Nettogewinn stieg mit 1,48 Milliarden Euro auf fast das Dreifache des Vorjahreswertes.

"Im dritten Quartal haben wir erneut geliefert - mit starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen", sagte Vorstandschef Roland Busch.

