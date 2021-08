Wichtige Punkte Das Unternehmen hat kürzlich Gerüchte bestätigt, dass es Videospiele als Teil seiner Plattform veröffentlichen wird. Dieser Vorstoß in den Gaming-Bereich könnte in verschiedene Richtungen gehen, wobei einige riskanter sind als andere. Aktuelle Stellenausschreibungen und der Geschäftsbericht zum zweiten Quartal geben einen Einblick in die Pläne von Netflix. Der Streaming-Gigant Netflix (WKN:552484) hat vor kurzem einen Veteranen der Spieleindustrie als Teil seines Plans eingestellt, ...

