DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Siemens korrigiert zum dritten Mal im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 die Prognose nach oben. Unerwartet starke Zahlen für das Frühjahrsquartal machen den Technologiekonzern noch optimistischer. Erwartet wird nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 11 bis 12 Prozent (zuvor: 9 bis 11 Prozent) und ein Überschuss zwischen 6,1 und 6,4 (5,7 bis 6,2) Milliarden Euro inklusive aller Effekte im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian. Gegenüber dem coronabedingt schwachen Vorjahresquartal verzeichnete Siemens im dritten Quartal (per Ende Juni) zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz (vergleichbar plus 21 Prozent) und Auftragseingang (plus 44 Prozent). Der bereinigte operative Gewinn (EBITA) kletterte um 500 Millionen auf 2,3 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenerwartung von 2,1 Milliarden Euro. Mit Ausnahme der Fabrikautomatisierung, die im Vorjahr von einem Sondereffekt profitiert hatte, trugen alle Geschäftsfelder zu dem Wachstum bei. In der Medizintechnik sorgten wie bereits bekannt Covid-19-Antigentests für eine Sonderkonjunktur. Der Nettogewinn stieg mit 1,48 Milliarden Euro auf fast das Dreifache des Vorjahreswertes.

"Im dritten Quartal haben wir erneut geliefert - mit starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen", sagte Vorstandschef Roland Busch.

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20/21 ggVj 3Q20/21 ggVj 3Q19/20 Auftragseingang 20.486 +47% 16.320 +17% 13.906 Umsatz 16.085 +24% 15.112 +16% 12.979 Ergebnis nach Steuern 1.480 +177% 1.052 +97% 535 Ergebnis je Aktie 1,68 +151% 1,18 +76% 0,67

AUSBLICK 2021 (Konzern): Prognosen angehoben. Umsatzerlöse erwartet Siemens auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) bei einer Bandbreite von 11 bis 12 Prozent (zuvor 9 bis 11 Prozent). Der Ausblick für den Gewinn nach Steuern wird auf eine Bandbreite von 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro (zuvor 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro) angehoben.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie sowie Kursziel in Euro, Margen in Prozent

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 4.962 +48% 20 3.352 Betriebsergebnis 477 -- 20 -263 Erg vor Steuern 444 -- 20 -292 Ergebnis nach Steuern 333 -- 20 -243 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,74 -- 20 -1,13

BAYER (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 10.163 +1% 11 10.054 EBITDA bereinigt 2.791 -3% 11 2.883 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 793 -- 10 -9.610 Ergebnis je Aktie Core* 1,52 -4% 11 1,59

* fortgeführte Geschäftsbereiche

CONTINENTAL (8:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 9.773 +48% 17 6.620 EBITDA 1.204 -- 8 -108 EBIT bereinigt 556 -- 17 -634 Ergebnis nach Steuern/Dritten 313 -- 11 -741 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,54 -- 13 -3,70

BEIERSDORF (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1H 1H21 ggVj Zahl 1H20 Umsatz Konzern 3.785 +10% 8 3.449 Organisches Wachstum Konzern 12,4 -- 2 -10,7 EBIT vor Sondereffekten 538 +14% 8 472 Ergebnis nach Steuern/Dritten 360 +26% 3 285 Ergebnis je Aktie 1,63 +29% 7 1,26

COMPUGROUP (7:25h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 235 +31% 2 180 EBITDA bereinigt 43 -3% 3 45 Ergebnis nach Steuern/Dritten 9,9 -39% 2 16 Ergebnis je Aktie bereinigt verwässert 0,19 -50% 2 0,38

HANNOVER RÜCK (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Bruttoprämien 6.657 +8% 4 6.171 Kapitalanlageergebnis 363 +13% 4 321 EBIT 439 +471% 5 77 Ergebnis nach Steuern/Dritten 295 +191% 5 102 Ergebnis je Aktie 2,51 +199% 5 0,84 Combined Ratio* 95,7 -- 3 104,8

*Schaden-Rückversicherung

SYMRISE (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1H 1H21 ggVj Zahl 1H20 Umsatz Konzern 1.905 +5% 14 1.821 Umsatz Scent & Care 750 +5% 13 711 Umsatz Flavor 662 +4% 13 636 Umsatz Nutrition 493 +4% 13 474 Organisches Wachstum Konzern 9,1 -- 14 3,4 Organisches Wachstum Scent & Care 8,5 -- 14 2,6 Organisches Wachstum Flavor 9,1 -- 14 0,6 Organisches Wachstum Nutrition 10,5 -- 14 10,5 EBITDA 419 +7% 14 393 EBIT 290 +9% 10 266 Ergebnis nach Steuern 189 +12% 10 169 Ergebnis je Aktie 1,40 +12% 10 1,25

UNITED INTERNET (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 1.378 +4% 14 1.329 EBITDA 315 -1% 14 320 EBIT 191 -5% 14 201 Ergebnis vor Steuern 184 -16% 14 218 Ergebnis nach Steuern/Dritten 98 -22% 14 126 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,52 -22% 14 0,67 Free Cashflow 37 -68% 9 115

Weitere Termine:

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 2Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:35 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:45 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 2Q

07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Westwing Group AG, Online-HV

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Lloyds Banking Group plc 0,0067 GBP Relx plc 0,143 GBP Unilever plc 0,3693 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -74,20 Mrd USD zuvor: -71,24 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 385.000 zuvor: 400.000

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 05, 2021 01:42 ET (05:42 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.681,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.400,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.082,25 +0,1% Nikkei-225 27.702,17 +0,4% Schanghai-Composite 3.484,20 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 177,11% -15 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.692,13 0,88 DAX-Future 15.659,00 0,58 XDAX 15.671,46 0,58 MDAX 35.485,55 0,53 TecDAX 3.761,88 1,11 EuroStoxx50 4.144,90 0,65 Stoxx50 3.601,23 0,54 Dow-Jones 34.792,67 -0,92 S&P-500-Index 4.402,66 -0,46 Nasdaq-Comp. 14.780,53 0,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,26% +25

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften die Kursgewinne des Vortages voraussichtlich erst einmal verteidigen. Vorbörslich zeichnen sich nur geringe Veränderungen ab. Weder von den Vorlagen noch vom Umfeld kommen nennenswerte Impulse. Damit dürfte der Euro-Stoxx-50 noch in Lauerstellung knapp unter seinem Jahres- und Dekadenhoch von 4.166 Punkten verharren. "Dabei sind die Chance auf eine Attacke im Verlauf gut", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass unter anderem der CAC-40 die Konsolidierung bereits mit neuen Jahreshöchstständen beendet hat. "Der Euro-Stoxx-50 sollte ihm folgen und irgendwann auch der DAX", so der Marktteilnehmer. Der DAX leidet nach wie vor unter dem Schwächeanfall der Allianz-Aktie vom Wochenbeginn, der ihn etwa 75 Punkte gekostet hat. Sonst stünde der deutsche Leitindex schon fast am Allzeithoch.

Rückblick: Freundlich - Positiv beurteilten Marktteilnehmer den chinesischen Einkaufsmanager-Index für den Service-Bereich. Ein schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA belastete nur kurz. Technologie-Aktien führten die Gewinnerliste mit Aufschlägen von 1,9 Prozent an. Infineon gewannen 4,4 Prozent, Aixtron 2,9 Prozent und ASML 2,9 Prozent. Der Philadelphia-Semiconductor-Index hatte die mehrwöchige Konsolidierung mit neuen Allzeithochs beendet und stützte damit den europäischen Sektor. Thales (+0,2%) will sich derweil von dem Bereich Ground Transportation Systems trennen. Delivery Hero stiegen 2,1 Prozent - hier stützte eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs.

DAX/MDAX/TECDAX

Derweil ging die Berichtssaison weiter. Siemens Energy hat trotz roter Zahlen ihrer Windkrafttochter Siemens Gamesa im dritten Quartal ihres Geschäftsjahres 2020/21 einen leichten operativen Gewinn abgeliefert. Bei Siemens Gamesa steht nach Verlustrückstellungen für das laufende Projektgeschäft ein Verlust von 154 Millionen Euro zu Buche. Weil bei der spanischen Tochter kurzfristig keine Besserung absehbar ist, hat der deutsche Mutterkonzern sein Renditeziel für das Geschäftsjahr 2020/21 zusammengestrichen. Siemens Energy gaben 2,8 Prozent nach. Trotz Geschäftszahlen, die im Rahmen der Erwartungen lagen, verloren Schaeffler 0,2 Prozent. Die angehobene Unternehmensprognose überrasche nicht und decke sich mit den Erwartungen, so die Citigroup. Die ehrgeizigen Wachstumsziele von Hugo Boss (+0,2%) setzten an der Börse keine Akzente. Kosten für den massiven Stellenabbau und Sonderabschreibungen haben der Commerzbank (-5,8%) tiefrote Zahlen beschert. Trotz ordentlicher Geschäftszahlen und einem guten Auftragsbestand gaben Hensoldt 2,2 Prozent nach. Rheinmetall (+0,2 Prozent) hat derweil Gewinn und Umsatz kräftig gesteigert. An der Jahresprognose für 2021 hielt das Unternehmen aber fest.

XETRA-NACHBÖRSE

United Internet steigerten sich nach Zahlen um 3 Prozent, wobei sie indes tagsüber in derselben Höhe abgegeben hatten. Die Titel der United-Internet-Marke 1&1 legten 0,35 Prozent zu.

USA - AKTIEN

Leichter - Schwache Arbeitsmarktdaten belasteten die US-Börsen. Laut ADP-Bericht wurden in der Privatwirtschaft im Juli gerade mal rund halb so viele Stellen geschaffen wie erwartet. Die Neuinfektionen in China haben die höchsten Stände des Jahres erreicht. Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im zweiten Quartal zwar die Erwartungen übertroffen. Analysten hatten sich allerdings einen noch optimistischeren Ausblick erhofft. GM rutschten um 8,5 Prozent ab. Kraft Heinz verloren 5,1 Prozent - trotz Geschäftszahlen über Markterwartung. Der Lebensmittelkonzern warnte vor einer anhaltenden Kosteninflation. Die Drogeriekette CVS Health verbuchte dank der Corona-Pandemie höhere Umsätze. Die Gesellschaft musste jedoch zur Personalgewinnung die Mindestlöhne anheben. Die Titel sanken um 2,8 Prozent. Amgen fielen um 6,5 Prozent, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen die Jahresgewinnprognose gesenkt hat. Lyft stürzten um 10,6 Prozent ab, nachdem der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent auf bereinigter Basis seinen ersten Quartalsgewinn vermeldet hat - ein Quartal früher als erwartet. Allerdings belasten Sorgen um neue coronabedingte Reisebeschränkungen - Uber verloren 2,3 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 0,0 0,17 5,5 5 Jahre 0,67 1,9 0,65 30,6 7 Jahre 0,95 0,7 0,94 30,2 10 Jahre 1,16 -1,5 1,17 24,1 30 Jahre 1,83 -1,6 1,84 17,9

Mit den Konjunktur- und Corona-Sorgen war der sichere Hafen Anleihen am langen Ende gesucht.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1835 -0,0% 1,1837 1,1835 -3,1% EUR/JPY 129,79 +0,2% 129,59 129,68 +2,9% EUR/CHF 1,0738 +0,1% 1,0730 1,0739 -0,7% EUR/GBP 0,8520 -0,0% 0,8523 0,8514 -4,6% USD/JPY 109,67 +0,2% 109,48 109,57 +6,2% GBP/USD 1,3891 +0,0% 1,3887 1,3903 +1,6% USD/CNH 6,4623 +0,0% 6,4621 6,4634 -0,6% Bitcoin BTC/USD 39.334,26 -1,3% 39.834,01 39.211,76 +35,4%

Der Dollar erholte sich, nachdem er mit den schwachen Arbeitsmarktdaten zunächst nachgegeben hatte, der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

Am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft verteidigt der Dollar seine Aufschläge. Als sicherer Hafen sei der Greenback derzeit bei Ausbreitung der Delta-Variante wieder gefragt, heißt es. Spekulationen, dass die US-Geldpolitik wahrscheinlich weiterhin locker bleibe, trete dabei in den Hintergrund.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,36 68,15 +0,3% 0,21 +41,9% Brent/ICE 70,57 70,38 +0,3% 0,19 +38,5%

Konjunktur- und Corona-Sorgen belasteten den Erdölmarkt, wo Nachfrageängste die Ölpreise unter Druck setzten. Selbst neue Meldungen über mögliche Angriffe auf Öltanker im Persischen Golf stützten die Mineralölpreise nicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,37 1.811,63 -0,0% -0,26 -4,6% Silber (Spot) 25,43 25,38 +0,2% +0,05 -3,7% Platin (Spot) 1.018,25 1.029,18 -1,1% -10,93 -4,9% Kupfer-Future 4,35 4,33 +0,3% +0,01 +23,2%

Mit den Konjunktur- und Corona-Sorgen war der sichere Hafen Gold gesucht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-GELDPOLITIK

Eine geldpolitische Normalisierung in den USA erscheint in absehbarer Zeit aus Sicht des Vize-Chairman der Federal Reserve Richard Clarida naheliegend. Die bedeutenden fiskalischen Anreize in diesem Jahr beschleunigten die Erholung der Wirtschaft, so der Notenbanker. Die Federal Reserve sollte deswegen in der Lage sein, eine Anhebung der Zinssätze von nahe Null bis Anfang 2023 in Betracht zu ziehen.

INFLATION NIEDERLANDE

Inflationsrate Juli 1,4% - CBS

Inflationsrate Juni war 2,0% - CBS

DEUTSCHE BANK

Moody's hat alle ausstehenden Ratings der Deutschen Bank nach einer im Mai eingeleiteten Überprüfung um jeweils eine Stufe angehoben und mit einem positiven Ausblick versehen. Unbesicherte Schuldtitel der Deutschen Bank sowie das Baseline Credit Assessment (BCA) wurden auf Baa3 von Ba1 angehoben. Die lang und kurzfristigen Einlagenratings des Frankfurter Geldhauses stufte Moody's auf A2/P-1 von A3/P-2 hoch und die Bewertungen für langfristige vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten auf A2 von A3.

DEUTSCHE LUFTHANSA

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj 2Q21 ggVj 2Q20 Umsatz 3.211 +70% 3.336 +76% 1.894 EBIT bereinigt -952 -- -971 -- -1.679 Ergebnis nach Steuern/Dritten -756 -- -850 -- -1.493 Ergebnis je Aktie -1,26 -- -1,05 -- -3,12 Adjusted Free Cashflow 340 -- -345 -- -1.130

AUSBLICK 2021: Im Gesamtjahr erwartet Lufthansa auch weiterhin einen Anstieg des Konzernumsatzes und eine Verringerung des operativen Verlusts, gemessen am Adjusted EBIT. Im 3. Quartal erwartet das Unternehmen einen weiteren Kapazitätsausbau auf rund 50% des Vorkrisenniveaus und geht davon aus, den operativen Mittelabfluss im dritten Quartal stoppen und ein positives EBITDA erwirtschaften zu können.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 05, 2021 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.