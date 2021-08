The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.08.2021ISIN NameDE000A184P98 AGGREGATE HLDGS 16/21DE000DK0CR96 DEKA STUFENZINS ANL 14/21CH0331455318 UBS GROUP 16/UND. FLRXS1467374473 NTPC 16/21 MTNUS06738EAQ89 BARCLAYS 16/21US06738EAR62 BARCLAYS 16/21 FLRXS1864360596 M.BENZ (AU)PAC. 18/21 MTNXS0412842857 E.ON INTL FIN. 09/21 MTNXS1843449049 TAKEDA PHARMA.18/22 REGSDE000NLB25W4 NORDLB 3 PH.BD. 32/18DE000HLB5FQ9 LB.HESS.THR.CARRARA08X/17USU19447AB43 COLGATE ENE. 21/29 REGSUSY57657AA90 MARBLE II PTE. 17/22 REGS