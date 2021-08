Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern kräftig zugelegt. Der DAX sprang zum Handelsstart bereits über die Marke von 15.600 Punkten. Am frühen Nachmittag hatte er eine kurze Schwächephase, zog dann aber schnell wieder an. Am Ende lag der DAX bei 15.692 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Siemens Energy.