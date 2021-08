Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wirtschaft im Euroraum erholt sich kräftig. Im zweiten Quartal ist sie um zwei Prozent gewachsen und liegt damit nur noch knapp unter dem Vorkrisenniveau. Doch es bleiben Risiken: Die aufkommende vierte Welle, Materialengpässe und eine Verlangsamung des Aufschwungs in China könnten Belastungsfaktoren sein. Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, erklärt die aktuelle Lage. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.