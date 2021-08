HUGO BOSS legte am Mittwoch seine Halbjahreszahlen vor. Was man dort lesen konnte, klang ermutigend. Aber es kam nicht unerwartet, daher hielt sich die Reaktion in Grenzen. Wie viel Luft nach oben wäre da noch ... und wo liegen die entscheidenden Unterstützungen?

Den vollständigen Artikel lesen ...