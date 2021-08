DJ PTA-Adhoc: Uzin Utz AG: Uzin Utz erzielt im ersten Halbjahr 2021 deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ulm (pta008/05.08.2021/08:10) - (Ulm, 05. August 2021) Die Uzin Utz AG, Ulm, hat für das erste Halbjahr 2021 vorläufige Zahlen veröffentlicht, demnach setzt Uzin Utz seinen Erfolgskurs fort.

Nach den vorläufigen IFRS-Zahlen liegt der Konzernumsatz im ersten Halbjahr auf rund 221,7 Mio. Euro (186,9 Mio. Euro 1. HJ 2020) was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 18,6 % entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg signifikant um 87,6 % von 15,5 Mio. Euro auf 29,0 Mio. Euro. Das überproportionale Wachstum resultiert unter anderem aus einem einmaligen Sondereinfluss von 1,3 Mio. Euro, der auf den Verkauf eines Investment Properties zurück zu führen ist.

Trotz einiger Herausforderungen, wie starke Rohstoffpreis- und Frachtkostenerhöhungen, ist der Vorstand in Bezug auf das Gesamtjahr 2021 weiterhin sehr zuversichtlich. Entgegen der Prognose im Geschäftsbericht 2020 erwartet das Management aufgrund des positiven ersten Halbjahres für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) über Vorjahr.

Weitere Informationen finden Sie am 25. August 2021 auf der Uzin Utz Webseite unter https://de.uzin-utz.com/ investor-relations/finanzberichte/zwischenberichte

(Ende)

Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf (Leitung Investor Relations) Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de

ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1628143800045 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)