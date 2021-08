PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrie hat ihre Produktion im Juni wieder stärker hochgefahren. Im Monatsvergleich legte die Gesamtherstellung um 0,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten diesen Zuwachs im Schnitt erwartet, nachdem die Produktion im Mai noch um 0,4 Prozent gesunken war. Die Fertigung im verarbeitenden Gewerbe stieg im Juni um 0,9 Prozent.

Im Jahresvergleich meldete Insee einen Produktionsanstieg um 7,1 Prozent. In dieser Betrachtung fiel der Zuwachs im Juni etwas schwächer als erwartet aus.

Im Automobilsektor konnte der starke Produktionsrückgang der vergangenen Monate gestoppt werden. Hier ist die Fertigung im Juni nach Angaben von Insee um 1,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem sie in den Monaten zuvor mehr oder weniger stark eingebrochen war.

Die Ursache hierfür lag unter anderem an einer Materialknappheit. In der Autoindustrie wurde die Fertigung vor allem durch einen Mangel an Computerchips gebremst./jkr/zb