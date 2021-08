Siemens mit starken Zahlen. Die Prognose für 2021 wird angehoben. Lufthansa mit -2,1 Mrd. Euro Verlust im 1. Halbjahr. Trendwende kommt aber in Sicht. United Internet wächst auf kleiner Flamme. Sondereffekte beflügeln das Ergebnis.Der Handel in Asien startete heute positiv, beginnt aber zum Ende der Sitzung hin zu verlieren. Alle chinesischen Benchmarks notieren inzwischen im Minus und auch in Taipeh steigen die Abgaben. Einzig und allein Tokio kann sich behaupten. Die wichtigsten Futures weisen dagegen vor Eröffnung der europäischen Vorbörse ...

