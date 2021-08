Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904), einer der führenden E-Health-Anbieter weltweit, blickt auf ein erfolgreiches zweites Quartal zurück. Das heute veröffentlichte Quartalsergebnis belegt - auch mit Blick auf die weiter andauernde Pandemie - in zahlreichen Märkten eine verstärkte Nachfrage nach Digitalisierungslösungen im Gesundheitswesen. Das organische Wachstum im zweiten Quartal 2021 war entsprechend deutlich, angetrieben unter anderem von einem starken organischen Wachstum in den Segmenten Hospital Information Systems (HIS) und Consumer and Health Management Information ...

