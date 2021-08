HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Leverkusener seien in allen Bereichen gut gewachsen, schrieb Analyst Ulrich Huwald am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Dies dürfte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen. Die Gewinnentwicklung werde aber von zahlreichen Faktoren gebremst./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000BAY0017