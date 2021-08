Während die Berichtssaison hierzulande heute auf ihren Höhepunkt zusteuert, könnte sich der Deutsche Aktienindex erneut an einem Ausbruch aus seiner Handelsspanne zwischen 15.400 und 15.800 Punkten nach oben versuchen. Dafür aber muss die Wall Street mitspielen, an der die Investoren auf die Verabschiedung des billionenschweren Infrastrukturpaketes von US-Präsident Biden warten. Dabei bleibt abzuwarten, wieviel Vorschusslorbeeren die Börse an die Unternehmen bereits verteilt hat, die auf die vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...