Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert präsentiert. Er notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,1831 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,1839 Dollar gehandelt worden war.Ein Sprung über die psychologisch wichtige 1,19er Marke ist dem Euro-Kurs am Vortag nicht gelungen, schreiben die Helaba-Analysten. Stattdessen rückt auf der Unterseite die 21-Tagelinie bei 1,1825 ...

