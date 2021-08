CEO Daniel Grieder erklärte auf dem Kapitalmarkttag, was alles 2025 geschafft sein soll, nachdem BOSS im abgelaufenen Quartal noch 4 % unter den Erlösen von 2019er lag. Bis 2025 werden sich die Marketingausgaben auf 100 Mio. € summieren, um die Marke in die weltweite Top 100 zu führen und jüngere Zielgruppen zu erschließen. Wichtige Teilziele sind eine Bruttomarge von 60 bis 62 % und eine operative Marge von 12 %. Aktuell 16 % Anteil des Onlinegeschäfts will Grieder auf 25 bis 30 % steigern. Auf der Nachfrageseite kommt dem Konzern der Trend zu gehobener Freizeitkleidung entgegen. Ein Nahziel für das laufende Gesamtjahr sind 30 bis 35 % Umsatzplus (2020: 1,95 Mrd. €) sowie ein Ebit zwischen 125 und 175 Mio. €. Die Actien-Börse ist seit mehr als einem Jahr bei BOSS engagiert (26/20). Gestern wurde der Zielkurs 52 € punktgenau realisiert. Wir erhöhen auf 70 €, 80 € wäre die historische Spitze.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

HUGO BOSS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de