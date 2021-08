Nach dem erwartungsgemäßen Umsatzrückgang im Q1 habe Mensch und Maschine SE laut SMC-Research mit starken Q2-Zahlen überzeugt und insbesondere den Gewinn erneut überproportional gesteigert. Zudem habe das Unternehmen für 2021 Umsätze deutlich oberhalb der bisherigen Analystenschätzungen angekündigt, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen modifiziert und das Kursziel erhöht hat.

Nach Darstellung von SMC-Research sei Mensch und Maschine nach dem angekündigten und erwarteten Umsatzrückgang im ersten Quartal zwischen April und Juni erlösseitig wieder in den Expansionsmodus zurückgekehrt und habe damit in Summe der ersten sechs Monate ein Wachstum um 4,4 Prozent auf 136,1 Mio. Euro ausweisen können.

Noch wichtiger sei aber, dass die positive Ergebnisentwicklung, die trotz Corona in den letzten Quartalen gezeigt worden sei, sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt habe. Einmal mehr habe MuM sämtliche Ergebniskennzahlen überproportional steigern und die Margen erneut erhöhen können. Auf Halbjahressicht stehe deswegen ein zweistelliger EBIT-Anstieg um fast 11 Prozent auf 18,5 Mio. Euro in den Büchern, auf dessen Basis das Halbjahresergebnis um 10 Prozent auf 11,1 Mio. Euro gesteigert worden sei.

Vor dem Hintergrund der starken Halbjahreszahlen habe MuM die eigene Prognose für das laufende Jahr, die einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 12 bis 21 Prozent und eine um 15 bis 20 Prozent höhere Dividende vorsehe, bestätigt. Gleichzeitig sei erstmals eine Zielspanne für den diesjährigen Umsatz vorgelegt worden, die mit einem Wachstum von 6 bis 10 Prozent spürbar über der bisherigen Schätzung von SMC-Research ausgefallen sei.

Die Analysten haben deswegen ihre Schätzungen modifiziert und dabei die Umsatzerwartungen bei etwas vorsichtigeren Margenannahmen angehoben. In Summe haben sich dadurch die geschätzten Gewinn- und Cashflow-Werte aber erhöht, so das Researchhaus, so dass der von den Analysten ermittelte faire Wert nun bei knapp 68,00 Euro je Aktie liege.

Auf dieser Basis sehen die Analysten für die MuM-Aktie nun wieder ein signifikantes Kurspotenzial und ändern ihr Urteil wieder in "Strong Buy" (bisher: Hold).

