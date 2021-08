Atlas Crest Investment Corp.: spekulatives Setup für Trades in beide Richtungen >>> HOP oder TOP

Short Float-Anteil bei 16.39% bei Atlas Crest Investment Corp. (ACIC). Hier sind konsequente Stopps und gutes Money Management gefragt!

Symbol: ACIC ISIN: US0492842010

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie verlor in den vergangenen sechs Monaten cirac 13.5 Prozent. Sie erreichte ihr Allzeithoch am 18. Februar, fiel dann steil ab und bewegt sich seitddem etwas unterhalb der gleitenden Durchschnitte in einer Seitwärtsbewegung.

Chart vom 04.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 9.90 EUR

Meine Meinung zu ACIC:

Meinung:

Atlas Crest ging erst am 27. Oktober 2020 an die Börse und bezeichnet sich selbst als "eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die zum Zwecke einer Fusion, eines Aktienkaufs oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde." Der Anteil der Nettoleerverkaufspositionen beträgt 16.39 Prozent. Im Fall eines Kursanstiegs wäre es möglich, dass die Shortseller gezwungen werden, ihre Aktien kurzfristig zurückzukaufen, was den Kurs dynamisch in die Höhe treiben könnte.

Setup:

Der seit Wochen parallel verlaufende Kurs eröffnet Möglichkeiten für kurzfristige Long und Short Trades, die sich eng absichern lassen. Intraday sind hier Kursbewegungen im zweistelligen Prozentbereich drin. Wir sollten den Stopp Loss konsequent mitziehen und gutes Money Management betreiben. Weitere attraktive Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: NEUTRAL

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ACIC.

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

https://ratgebergeld.at/disclaimer/