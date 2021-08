Der 10er-EMA ist für den weiteren Kursverlauf wichtig. Aktuell kann sich WTI im Bereich von 70,50 Dollar fangen. Steigt WTI dann in der Folge wieder über den 10er-EMA an und kann dann weiter hochziehen, wären mittelfristig weiter steigende Kurse wahrscheinlich. Steigt WTI aber nur leicht über den 10er-EMA an und dreht dann wieder nach unten ab, wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...