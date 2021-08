Seit Wochen sind die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller die Favoriten der Anleger. Ein Bericht in der New York Times verschaffte den Papieren von BioNTech, Pfizer und Moderna am Mittwoch jedoch nochmal kräftige Kurssprünge. Der Kurs der BioNTech-Aktie durchbrach sogar erstmals die 300-Euro-Marke und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Und das nur wenige Tage bevor die neuesten Quartalszahlen veröffentlicht werden sollen. BioNTech: Die Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...