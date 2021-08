BERLIN, Aug. 05, 2021für kleine und mittelständische Unternehmenim vergangenen Monat wird Exela DMR nun einen wachsenden Kundenstamm von KMUs in den beiden größten Märkten Kontinentaleuropas bedienen.



Exela DMR hat bereits eine starke Position bei Unternehmenskunden in diesen Märkten. Kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups und Einzelpersonen können sich jetzt für Exela DMR anmelden, um eine virtuelle Büroadresse zu erhalten und ihre eingehende Post als digitalisierte Dokumente über das DMR-Portal zu empfangen. Die DMR-Plattform bietet auch Zusatzdienste wie Paketzustellung und verschiedene integrierte Funktionen wie elektronische Signatur, Schwärzung von Daten und Datenspeicherung. Mehr über die DMR-Lösung für Deutschland erfahren Sie hierund für Frankreich hier.

"Unternehmen in aller Welt überdenken ihre Arbeitsweise; Unternehmen und ihre Mitarbeiter suchen nach flexiblen Möglichkeiten, ihre Abläufe zu verwalten. Durch die Ausweitung unserer DMR KMU-Lösung in Europa geben wir Unternehmen und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, von überall und zu jeder Zeit zu arbeiten", sagt Vitalie Robu, President EMEA. "Außerdem sind Frankreich und Deutschland die beiden größten Märkte für uns in Kontinentaleuropa. Wir glauben, dass die Erweiterung der DMR-Lösung für KMUs unsere Position in diesen Märkten weiter stärken wird."

Über Exela Technologies

Exela als führendes Unternehmen im Bereich der Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) nutzt seine globale Präsenz und proprietäre Technologie, um Lösungen für die digitale Transformation bereitzustellen, die die Qualität, die Produktivität und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Betrieb geschäftskritischer Prozesse bedient Exela eine wachsende Liste von mehr als 4.000 Kunden in 50 Ländern, darunter über 60 % der Fortune 100. Mit grundlegenden Technologien, die Informationsmanagement, Workflow-Automatisierung und integrierte Kommunikation umfassen, beinhaltet die Software und die Dienstleistungen von Exela branchenübergreifende Abteilungslösungssuiten für das Finanz- und Rechnungswesen, das Personalmanagement und das Rechtsmanagement sowie branchenspezifische Lösungen für Banken, das Gesundheitswesen, Versicherungen und den öffentlichen Sektor. Durch Cloud-fähige Plattformen, die auf einem konfigurierbaren Bündel von Automatisierungsmodulen aufbauen, und über 18.300 Mitarbeiter in 23 Ländern setzt Exela als End-to-End-Partner für die Digital Journey integrierte Technologien und Abläufe schnell um.

