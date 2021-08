Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von den in diesen Segmenten betrachteten Anleihen gibt es derzeit wenig zu berichten, berichten die Analysten der Helaba.Emissionen seien rar und Mandatierungen weiterhin Fehlanzeige. Immerhin habe die KfW gestern mit einer Aufstockung im Volumen von 1 Mrd. EUR für Abwechslung gesorgt. Das bis September 2030 laufende Papier habe bei MS-15 veräußert werden können und sei gut 4-fach überzeichnet gewesen. Am Sekundärmarkt tue sich indes nicht viel. Die ASW-Spreads würden sich in engen Spannen bewegen, wenngleich EU-Ware etwas besser performe als beispielsweise deutsche oder französische SubSovereigns. ...

