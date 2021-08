Mainz (ots) - Endlich ist es so weit: "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" kann gemeinsam mit Annette Frier und unter der Leitung von Tobias Hebbelmann das langersehnte Abschlusskonzert in der Kölner Philharmonie nachholen. Das Konzert wird am Dienstag, 10. August 2021, um 23.00 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Alle bisherigen Folgen der ersten Staffel sind noch bis 1. Februar 2022 in der ZDFmediathek verfügbar.Im Januar 2020 startete ein ungewöhnliches Projekt: Schauspielerin Annette Frier gründete gemeinsam mit Chorleiter Eddi Hüneke ("Wise Guys") einen Chor für Menschen mit Demenz. Sie gingen der Frage nach, ob Singen die Lebensfreude der Chorteilnehmer und ihrer Angehörigen steigert. Begleitet wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einem wissenschaftlichen Team der Goethe-Universität Frankfurt. Tatsächlich wurde die These bestätigt, doch die Corona-Pandemie verhinderte den krönenden Abschluss.Der Chor hat trotz der erschwerten Umstände weiter geprobt. Denn die positiven Effekte auf ihr Leben und das ihrer Liebsten möchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr aufgeben. Und auch Annette Frier ist den Menschen und dem Projekt über die ganze Zeit weiter verbunden geblieben. Sie hat mit den Menschen gesungen, sie besucht und ermutigt, Trost gespendet und stets die Hoffnung aufrechterhalten, dass es doch noch zum großen Abschlusskonzert kommen wird.Und nun wird diese Hoffnung Realität: "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" tritt gemeinsam mit dem Kölner Kammerorchester in der Kölner Philharmonie auf. Sie singen vor ihren Familien und Freunden und beweisen, dass Demenz keineswegs das Ende der Lebensfreude bedeuten muss.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/unvergesslichSendungsseite in der ZDFmediathek:https://zdf.de/dokumentation/unvergesslich-unser-chor-fuer-menschen-mit-demenzhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4986322